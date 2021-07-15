Ormanlık alana ekilen kenevirler drone ile tespit edildi
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Ormanlık alana ekilen kenevirler drone ile tespit edildi

Ormanlık alana ekilen kenevirler drone ile tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda drone ile yapılan kontrollerde 135 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda drone ile yapılan kontrollerde 135 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Ayvacık Mahallesinde jandarma ekiplerinin istihbarı çalışmaları sonucunda ormanlık alanda kenevir bitkisi ekildiği bilgisine ulaşılmasının ardından bugün sabah saat 09.00 sıralarında Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timi tarafından ortak yapılan araştırmalar ve drone ile yapılan arazi kontrolü esnasında orman arazisindeki dere kenarında ağaçların diplerine ekili vaziyette boyları 50 santimetre ile 200 santimetre arasında değişen toplam 135 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs veya şahısların tespit edilmesi için çalışmalara başlandığı açıklandı. - MANİSA

Ormanlık alana ekilen kenevirler drone ile tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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