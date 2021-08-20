ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI TAVUK VE KANAT FİYATLARI DÜŞTÜ
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ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI TAVUK VE KANAT FİYATLARI DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORMANLARA girişin yasaklanmasıyla birlikte tavuk ve kanat fiyatlarında düşüş yaşandı.

ORMANLARA girişin yasaklanmasıyla birlikte tavuk ve kanat fiyatlarında düşüş yaşandı.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Başkanı Naci Kaplan yaptığı yazılı açıklama ile ormanlara girişlerin yasaklanması ve mangal sezonunun sona ermesi nedeniyle tavuk eti fiyatlarının düştüğünü açıkladı. Kaplan, orman yangınlarından sonra bütün piliçte yüzde 6, but ve ızgaralık ürünlerde yüzde 10-12 ve tavuk kanatta yüzde 20'lik bir fiyat düşüşü olduğunu kaydetti. Kaplan, fiyatların uzun süre böyle devam edeceğini de söyledi.

ORMAN YANGINLARININ ÇOK ETKİSİ OLDU

İstanbul'da kasaplık yapan Nedim Bulut, yüzde 40'lara varan fiyat düşüşü olduğunu belirterek Sene sonu itibariyle beklenen hedef 40-50 arasındaydı ancak şu an bizde kanat 25-27 lira arasında. Yüzde 30'lara 40'lara varan bir indirim var. Bunda orman yangınlarının çok büyük etkisi oldu. Pandeminin de etkisi var. İnsanlar bir güven ortamı oluşmadığı için boş alan bulup eğlencelerini yapabilecek ortam bulamıyorlar. İnsanların hafta sonunu net olarak iyi bir şekilde değerlendirememelerinden dolayı bizim kanat fiyatlarımıza böylece olumsuz yansımış oldu. Vatandaşın genel tepkisi fiyatlardan dolayı bir memnuniyetleri var çünkü yıl sonu sebebiyle yaz sonu itibariyle kanatın fiyatının 50 liraya varacağı tahmin ediliyordu. diye konuştu

Kasap Mehmet Kenan Eymen ise, Aslında olması gereken fiyatlar oldu. Aşırı bir yükseliş olmuştu. Orman yangınlarıyla dolaylı ilgisi var. Hükümette mangalları yasaklamak zorunda kaldı. Bu da ızgara tarzı ürünlerin tüketimini azalttı. Nerde tüketim varsa arz talep ilişkisi fiyatı da öyle belirliyorlar. 40 liraya kadar çıkmıştı. Yavaş yavaş indi yüzde 20 fiyat düştü. dedi Vatandaşlar ise fiyat düşüşünden memnun olduklarını belirtiyor. Kasaba kanat almaya gelen Belma Saltan, Çok sevindik fiyatların düşmesine. Pikniklerin yasaklanmasına da çok memnun oldum. İnsanların evlerinde yapıp yemesi daha güzel. Fiyatlar düşsün halk yesin dedi

ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI TAVUK VE KANAT FİYATLARI DÜŞTÜ
ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI TAVUK VE KANAT FİYATLARI DÜŞTÜ
ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI TAVUK VE KANAT FİYATLARI DÜŞTÜ
ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI TAVUK VE KANAT FİYATLARI DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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