'Ormanın Hayaleti' Vaşak Ardahan'da ortaya çıktı

Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşak Ardahan'da görüntülendi.

Utangaç karakteri nedeniyle ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, Yalnızçam Ormanlık alanında foto kapana takıldı. Ardahanlı doğa tutkunu Çağdaş Keçeci Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla yaban hayvanların doğal yaşamındaki görüntülerini kaydediyor.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Fotokapana, son olarak, Dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşak takıldı. Görüntülere ayrıca, bir kurt takıldı. Ormanda tek başına gezen kurt, ağzında 'pet şişe' ile görüntüleniyor.

ARDAHAN'DA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Yalnızçam ormanlarında ki yaban hayatı popülasyonunu görüntülemeye kendini adamış olan üniversite doktora öğrencisi Çağdaş Keçeci, "Vaşak, Ardahan'da ilk kez Yalnızçam ormanlarında görüntüleniyor. Ve bu da bana nasip oldu. Bölgedeki araştırmalarım devam edecek. Daha farklı hayvanlar görüntüleyeceğime de inanıyorum" dedi.

"İNSANLARIMIZIN DUYARLI OLMASI GEREKİYOR"

Yalnızçam ormanlarının milli parklar statüsüne alınması için farkındalık yaratmak niyetinde birisi olan Keçeci, Çevre kirliliğine de dikkat çekmek istiyor. Keçeci, Ormanlık alanda gezen kurdun ağzındaki 'pet şişe"ye de dikkat çekerek. "Bu çok vahim bir durum ve ormanların kirletilmemesi gerekiyor. Ormandaki çöpler yaban hayatına da zarar veriyor. Bunun için insanlarımızın duyarlı olması ve çevreyi kirletmemesi gerekiyor." Dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ