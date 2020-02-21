Ormanda kendisini ağaca astı
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Ormanda kendisini ağaca astı

ANTALYA'da, bunalıma girdiği öne sürülen Osman Ç. (72), ormanda kendisini iple ağaca asarak, yaşamına son verdi.

21.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:01
Ormanda kendisini ağaca astı

'da, bunalıma girdiği öne sürülen Osman Ç. (72), ormanda kendisini iple ağaca asarak, yaşamına son verdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında, ilçesinde bulunan ormanda meydana geldi. Antalya Bulvarı'ndan geçenler, ağaca asılı kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, ağaca iple kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırma sonucu cansız bedenin, Osman Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. Polis, bunalıma girdiği öne sürülen Osman Ç.'nin intihar ettiğini belirledi. Osman Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Kaynak: DHA
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