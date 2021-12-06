Ormanda ensesinden vurulmuş cesedi bulundu; husumetlisi gözaltında - Haberler
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Ormanda ensesinden vurulmuş cesedi bulundu; husumetlisi gözaltında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ormanda ensesinden vurulmuş cesedi bulundu; husumetlisi gözaltında

Çorum'da sabah ayrıldığı evine dönmeyen 70 yaşındaki Ahmet Yaşkan, ormanda ensesinden tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Jandarma, Yaşkan'ın husumetlisi olduğu iddia edilen H.K.'yi şüpheli olarak gözaltına aldı.

İskilip ilçesine bağlı Çatkara köyünde meydana gelen olayda orman alanında silah sesi duyanlar, hemen olay yerine gitti. Kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, ensesinden tüfekle vurulan kişinin Ahmet Yaşkan olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşkan'ın, sabah saatlerinde ayrıldığı evine bir daha dönmediği tespit edildi.

Yaşkan'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Ahmet Yaşkan'ın husumetlisi olduğu iddia edilen H.K.'yi ise şüphe üzerine gözaltına aldı.

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Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Son Dakika Haberleri

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