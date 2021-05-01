Ormanda bulunan yavru ayı koruma altında
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Ormanda bulunan yavru ayı koruma altında

Ormanda bulunan yavru ayı koruma altında
Demirören Haber Ajansı / Recep CAN - Haberler | Güncel

YALOVA'da ormanlık arazide bulunan yavru ayı, Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde korumaya alındı.

YALOVA'da ormanlık arazide bulunan yavru ayı, Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde korumaya alındı.

Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesindeki ormanlık arazide bir ayı yavrusunun uzun süredir tek başına olduğu ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Komutanlığı Hayvan Koruma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunan ayıya Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü veteriner hekimi tarafından müdahale edildi. Belde halkının 'Korona' adı verdiği 2,5 aylık yavru ayının uzun süredir aç olduğu tespit edildi. Karnı doyurulan yavru ayı, gelişimini tamamlaması için Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.


Ormanda bulunan yavru ayı koruma altında
Ormanda bulunan yavru ayı koruma altında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Recep CAN

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