Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler Boşanma aşamasında olduğu eşi ve onun ağabeyi tarafından ormana kaçırılan talihsiz kadın, işkenceye maruz kaldı. Ekiplerin başarılı operasyonuyla kurtarılan genç kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesi tarafından zorla bir minibüse bindirilip ormana götürülen Ceylan Yıldırım'a işkence yapıldı. Minibüsün GPS kaydını takip eden polis, 25 yaşındaki kadını ağır yaralı olarak kurtardı.

MİNİBÜS TESPİT EDİLDİ, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Sultanbeyli'de geçen pazar gecesi bir kadının zorla siyah bir minibüsle kaçırıldığı ihbarı yapıldı. Güvenlik görüntülerinden minibüsün plakasını belirleyen polis, GPS cihazı olduğu saptanan minibüsün izini sürdü. Beykoz'daki ormanda bir süre durduktan sonra tekrar hareket eden ve Kavacık'ta tekrar duran minibüsün bulunduğu sokaktaki eve operasyon düzenlendi.

EŞİ İLE BİR KİŞİ TUTUKLANDI, AİLESİ SERBEST KALDI

Ceylan Yıldırım evde ağır yaralı olarak bulundu. Eşi Ersin Yıldırım ve amcası Sait Yıldırım gözaltına alındı. Olayın diğer şüphelileri olduğu belirtilen Ali Y. (22), Dilek Y. (27) ve Burhan Y.'de (36) Pendik'te gözaltına alındı. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürmeye teşebbüs'ten sorgulanan Ersin Yıldırım ve Burhan Y. tutuklandı; Sait Yıldırım, Ali Y. ve Dilek Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

"BENİ SANDALYEYE OTURTARAK İŞKENCE ETTİLER"

Hastanede tedavi gören Ceylan Yıldırım, polise verdiği ifadede, 2012'de Ersin Yıldırım ile evlendiklerini, iki çocukları olduğunu belirterek, "Bir yıl önce aramızda şiddetli geçimsizlik başladı. 6 ay önce evden ayrılarak babamın yanına gittim. Ailemle de bazı sıkıntılar yaşayınca sığınma evine geçtim. Olay günü annemin yüzüne biber gazı sıktılar. Eşim ve ağabeyi beni bir sandalyeye oturtarak işkence etti. Yediğim dayaktan bayıldım daha sonra ayıldığımda eşime beni hastaneye götürmesi için yalvardım" dedi.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Açıklamasının devamında büyük korku yaşadığını belirten Ceylan Yıldırım, "Ben bir anneyim. Anneler Günü'nde cehennemi yaşadım. Eşimin ailesinden 8 yıldır psikolojik şiddet yaşadım. Şimdi de işkenceye maruz kaldım. Lütfen sesimi duyun. Ölmek istemiyorum. Tek kalamıyorum, korkuyorum" diye konuştu.