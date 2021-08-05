Orman yangınlarına Diyarbakır'dan 12 TOMA sevk edildi
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Orman yangınlarına Diyarbakır'dan 12 TOMA sevk edildi

Orman yangınlarına Diyarbakır'dan 12 TOMA sevk edildi
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 12 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), başta Antalya ve Muğla olmak üzere orman yangınlarının sürdüğü kentlere gönderildi.

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 12 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), başta Antalya ve Muğla olmak üzere orman yangınlarının sürdüğü kentlere gönderildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'ne bağlı 12 TOMA, Ege ve Akdeniz bölgelerinde orman yangınlarının devam ettiği illere sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına destek olacak TOMA'lar, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'ndan polisler tarafından uğurlandı.

FOTOGRAFLI


Orman yangınlarına Diyarbakır'dan 12 TOMA sevk edildi
Orman yangınlarına Diyarbakır'dan 12 TOMA sevk edildi
Orman yangınlarına Diyarbakır'dan 12 TOMA sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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