Orman yangınının ortasında kalan kaplumbağaya jandarma eli
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Orman yangınının ortasında kalan kaplumbağaya jandarma eli

Orman yangınının ortasında kalan kaplumbağaya jandarma eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Selendi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, alevlerin arasından kurtarılan bir kaplumbağa jandarma ekiplerince su ile serinletildikten sonra tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, alevlerin arasından kurtarılan bir kaplumbağa jandarma ekiplerince su ile serinletildikten sonra tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Selendi ilçesine bağlı Çortak Mahallesi Bozyer mevkiinde saat 21.00 sıralarında ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; 6 arazöz, 3 itfaiye aracı, 3 su ikmal aracı ve 1 iş makinesi sevk edildi. Mahallede yaşayan vatandaşların da desteğiyle yangın, yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Ormanlık alana yakın bölgede bulunan Çortak Mahallesinin muhtarı Mehmet Karabulut, "Akşam saat 21.00 sıralarında nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 dekarlık alan zarar gördü. Çok şükür ki herhangi bir can veya mal kaybımız yok" dedi.

ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILAN KAPLUMBAĞA SU İLE SERİNLETİLDİ

Öte yandan yangında alevlerin arasında kaldığı fark edilen bir kaplumbağa da Selendi İlçe Jandarma ekiplerince kurtarıldı. Alevlerin içinden alınan kaplumbağa su ile serinletildikten sonra güvenli bir bölgede tekrar doğal ortamına bırakıldı.

(Adem Çakır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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