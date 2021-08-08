Orman yangınından etkilenen kuşa böyle su içirdi
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Orman yangınından etkilenen kuşa böyle su içirdi

Orman yangınından etkilenen kuşa böyle su içirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Isparta'da çıkan orman yangınına müdahale için Karabük'ten bölgeye giden bir görevlinin, yangından etkilenen kuşa su içirmesi duygulandırdı.

Isparta'da çıkan orman yangınına müdahale için Karabük'ten bölgeye giden bir görevlinin, yangından etkilenen kuşa su içirmesi duygulandırdı.

Karabük'te görevli orman işçisi Atakan Ören isimli genç, Ege ve Akdeniz'de meydana gelen orman yangınlarına müdahale etmek üzere bölgeye hareket etti. Mersin'deki yangınlara müdahale edilmesinin ardından mesai arkadaşlarıyla birlikte Isparta'ya hareket eden Ören, istirahat halindeyken yangından etkilenen bir kuş gördü. Bitkin düşen kuşu hortumun üzerine koyan genç adam, pet şişenin kapağına koyduğu suyu kuşa içirdi. Kuşun ise yavaş hareketlerle kapaktan su içtiği görülüyor. - KARABÜK

Orman yangınından etkilenen kuşa böyle su içirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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