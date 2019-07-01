Orman yangını
Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan orman yangınında 6 dekar alan zarar gördü.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan orman yangınında 6 dekar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Kızıldere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter ve 4 arazözün müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
İlk tespitlere göre 6 dekarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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