Orman köylüsünün 1600 metre rakımlı dağda zorlu mesaisi
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Orman köylüsünün 1600 metre rakımlı dağda zorlu mesaisi

Kütahya'da orman köylüleri, ağaç kesim işinde çalışarak ev ekonomilerine ek gelir elde ediyor.

28.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:42

Kütahya'da orman köylüleri, ağaç kesim işinde çalışarak ev ekonomilerine ek gelir elde ediyor.

Sabahın erken saatlerinde 1600 metre rakımlı Türkmen Dağı'na gelen köylüler, Orman Bölge Müdürlüğünün belirlediği kurumaya yüz tutmuş karaçamları keserek hem bunların ekonomiye kazandırılmasını hem de diğer ağaçların gelecek kuşaklara taşınmasını sağlıyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, ilin yüz ölçümünün yüzde 56'sını kaplayan ormanlarda üretim faaliyetlerinin yılın her mevsiminde sürdüğünü söyledi.

Kesim için yılda yaklaşık 9 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Keskin, "Kütahya genelinde orman köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın gelirlerine ciddi anlamda katkıda bulunuyoruz. Geçen yıl üretim faaliyetlerine katılan orman köylülerimize yaklaşık 50 milyon lira civarında ek gelir sağladık." dedi.

Çalışmalarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler aldıklarını bildiren Keskin, ormanların salgının yayılımında en az riskli bölgelerden olduğunu vurguladı.

Üretim faaliyetlerinin salgından olumsuz etkilenmediğini, artan talebi karşılayabilmek için çalışmalara hız verdiklerini dile getiren Keskin, şöyle devam etti:

"Ormanlarımızda zarar görmüş, tepeleri kırılmış, kurumaya yüz tutmuş bireyleri seçerek bunların damgalanmasını yapıp geriye kalan sağlıklı ağaçların gelecek kuşaklara taşınması için ormanlarımıza sağlık bakımlarını yapıyoruz. Bu kapsamda üretim çalışmaları Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında devam ediyor. Kestiğimiz ağaçları Türkiye'nin orman ürünlerini işleyen endüstriyel tesislere gönderiyoruz. Bu ağaçların durumuna göre çok çeşitli ürünler üretiliyor. Kerestelik, paletlik, kağıtlık ürünler ve mobilya sektöründe kullanılan emvaller ayrı ayrı tasnif edilerek bu işle uğraşan firmalar aracılığıyla üretim tesislerine gönderiliyor. Depolarda muhafaza ettiğimiz ürünlerin de ihale yöntemiyle satışını gerçekleştiriyoruz."

Personel sayısı da üretim ve satış hedefi de arttı

Hasan Keskin, geçen yıl 700 bin metreküp endüstriyel odun üretimiyle 150 milyon liralık satış yaptıklarını aktardı.

Bu yıl personel sayısını ve üretim hedefini artırdıklarını kaydeden Keskin, "Yaklaşık 800 bin metreküp üretim yaparak 190 milyon lira gelir elde etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Lütfiye köyü sakinlerinden Rasim Altıntaş da uzun yıllardır Türkmen Dağı'nda üretim faaliyetlerine katıldıklarını belirtti.

Orman Bölge Müdürlüğünün belirlediği ağaçların kesimlerini yaptıklarını anlatan Altıntaş, "Kovid-19'a karşı gerekli tedbirleri alarak çalışıyor ve ek gelir elde ediyoruz." diye konuştu.

Orman köylüsü Recep Can ise tarımla uğraşmanın yanı sıra ormanda da çalıştığını ifade etti.

Orman köylüsünün 1600 metre rakımlı dağda zorlu mesaisi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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