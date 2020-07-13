Orman alanını kenevir bahçesine çeviren şüpheli tutuklandı
MERSİN'in Silifke ilçesinde, ormanlık alana yasa dışı 438 kök kenevir bitkisi eken şüpheli tutuklandı.
13.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:22
MERSİN'in Silifke ilçesinde, ormanlık alana yasa dışı 438 kök kenevir bitkisi eken şüpheli tutuklandı.
- Mersin
Uzuncaburç Mahallesi'nde bir şüphelinin, ormanlık alana yasa dışı kenevir bitkisi ektiği ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, ormanlık alanda ekili 438 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
- Mersin
Kaynak: DHA