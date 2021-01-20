Orkun Ün kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Orkun Ün kimdir?

20.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:15
Orkun Ün kimdir?

Orkun Ün, Kanal D Ana Haber'deki yılları içinde dünyanın bir çok sıcak bölgesinden canlı yayınlarla haberlerini aktardı.

Orkun Ün, Kanal D Ana Haber'deki yılları içinde dünyanın bir çok sıcak bölgesinden canlı yayınlarla haberlerini aktardı.

Gezi Parkı eylemleri sırasında aralıksız haftalarca yayın yapan tek muhabirdir.

Soma Faciası,

Şike Davası,

Suriye'ye düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaptığı haberler çok konuşuldu.

2018 senesinde Kanal D Haber'den ayrıldı ve Acun Ilıcalı'nın davetiyle TV8'de '8'de bugün' adlı haber programını sundu.

2020 senesinde Ahmet Hakan tarafından Hürriyet Gazetesi'ne köşe yazarı olarak transfer edilen Orkun Ün, halen Hürriyet Gazetesi Kelebek Eki'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Fuat Oktay Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Doğulu Cemre Kemer Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Orkun Ün kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 13:17:59. #1.14#
title