Orkestroia'dan Anlamlı Bağış

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Geceleri programı kapsamında sahne alan Orkestroia grubu, konserlerinin gelirini Ahmet Alp bebeğin tedavisi için bağışladı.

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Geceleri programı kapsamında sahne alan Orkestroia grubu, konserlerinin gelirini Ahmet Alp bebeğin tedavisi için bağışladı.

Müzik Geceleri programı kapsamında 24 Ağustos Salı akşamı Barış Kordonu'nda sahne alan kentin yerel gruplarından Orkestroia, kentlilere müzik ve eğlence dolu bir akşam keyfi sundu. Grup üyeleri ayrıca almış oldukları kararla anlamlı bir bağışa da imza attı. Grup, dün akşam gerçekleşen konserlerinin gelirini SMA hastası Ahmet Alp bebeğin tedavisinde kullanılmak üzere bağışladıklarını açıklayarak, kentlilerden de büyük alkış aldı.

25. 08. 2021 16: 40

Kaynak: Habermetre