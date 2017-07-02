Orhangazi'de Yamaç Paraşütü Heyecanı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen Bursa Kupası Yamaç Paraşütü Mesafe Uçuşu Yarışları tamamlandı.



Hafta sonu iki gün olarak yapılan yarışlarda heyecan bu yıl da doruktaydı. Orhangazi Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Gökyüzü Hava Sporları Kulübü işbirliğinde düzenlenen yarışlara bu yıl 51 yamaç paraşütü pilotu katıldı.



Orhangazi'nin en yüksek noktası olan ve yamaç paraşütü için uygunluğu ile bilinen Gürle Dağı'ndaki paraşüt sahasında start alan yarışmada pilotlar, rüzgarın uygun anını bekleyerek bin 100 metreden kendilerini boşluğa bıraktı.



Geleneksel olarak yapılan bu yarışma, Orhangazililerin yamaç paraşütüne olan ilgisini de arttırdı. Her yıl artan izleyici sayısına bu yılda yenileri eklendi. Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ve STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da Gürle Dağı'ndaki paraşütle atlama sahasına gelerek yarışmaları yerinde izledi.



Yamaç paraşütü yarışları Orhangazi semalarında renkli görüntülere sahne oldu. Arda arda atlayan paraşütçüler özellikle hafta sonunu İznik Gölü sahilinde geçirenler tarafından ilgiyle izlendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Paraşütçülerin hazırlanması,



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HABER - KAMERA: HASAN BOZBEY/ ORHANGAZİ (BURSA)