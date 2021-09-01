Orhangazi'de terminalde bir minibüsün çarptığı kişi yaralandı
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Orhangazi'de terminalde bir minibüsün çarptığı kişi yaralandı

Orhangazi'de terminalde bir minibüsün çarptığı kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

Yolcu taşımacılığı yapan Cihan K. (41) idaresindeki 16 AFG 200 plakalı minibüs, terminalde bulunan Salih Ayrancı'ya (78) çarptı.

Yere düşerek başından yaralanan ve güneşten etkilenmemesi için şemsiyeyle korunan Ayrancı, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Orhangazi'de terminalde bir minibüsün çarptığı kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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