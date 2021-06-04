Orhaneli Belediye Başkanı Aykurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Başparmak ve Rafting Federasyon Başkanı Yardımcı'dan Vali Canbolat'a Ziyaret

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak ve Rafting Federasyon Başkanı Fikret Yardımcı, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.