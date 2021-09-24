Orhan Yalçın kimdir? Prof. Dr. Orhan Yalçın kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Orhan Yalçın biyografisi!

Endoskopi-Akasya, ileri düzey gastrointestinal endoskopi merkezi olup 'erken evre kanser tarama ve tedavisi' üzerine uzmanlaşmıştır. Peki, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Yalçın kimdir? Prof. Dr. Orhan Yalçın kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Orhan Yalçın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. ORHAN TARÇIN KİMDİR?

1965'de Aydın'da doğmuştur.İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da, 1979 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesi'ne başlamıştır. Üniversite sınavında GATA Tıp Fakültesini kazanarak 1983 yılında tıp eğitimine başlamıştır. Stajer tabiplik eğitimini tamamlamak için 1989 yılında 1 yıl GATA/İstanbul Eğitim Hastanesinde görev yapmıştır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Endoskopi-Akasya, ileri düzey gastrointestinal endoskopi merkezi olup 'erken evre kanser tarama ve tedavisi' üzerine uzmanlaşmış olup; tanısal ve girişimsel ileri düzey endoskopi yöntemleri uygulanmaktadır. Merkezimizde, dünyada nadir bulunan "ileri düzey (detaylı) endoskopi" sistemlerimiz toksik olmayan üst düzey yöntemler ile dezenfekte edilmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Endoskopi-Akasya ileri düzey gastrointestinal endoskopi merkezi olup 'erken evre kanser tarama ve tedavisi' üzerine uzmanlaşmıştır. Merkezimizde dünyada nadir bulunan "ileri düzey (detaylı) endoskopi" sistemleri bulunmaktadır.

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