Orhan Umut'un "Hemhal" sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı

Ressam Orhan Umut'un son dönem eserlerinden oluşan "Hemhal" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Zeytinburnu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Hemhal" sergisi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde (ZKSM) açıldı.

Serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen, açılışta yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartları nedeniyle sosyalleşmenin zorlaştığını söyledi.

Böyle bir dönemde "Hemhal" sergisinin kısıtlı ancak oldukça verimli çalışmalar neticesinde ortaya çıktığını anlatan Şen, "Sergi projesinde birlikte çalışma imkanı bulduğumuz değerli sanatçımız Orhan Umut'a, yetkin kritik yazısı için Kemal Arıkan'a, serginin sanatseverlere ulaşmasında gerekli tüm imkanları sağlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy'a ve bu süreç içerisinde özveri ve gayretleri ile emek sarf eden tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Sergideki çalışmalar, gözleri kapalı figürler ile bunların konumlandırılışı, duruşları ve kullanılan renklerle dikkati çekiyor.

"Sanatla Hemhal Olmak" sloganıyla yola çıkan "Hemhal", 25 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı