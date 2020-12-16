Orhan Umut'un "Hemhal" sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Orhan Umut'un "Hemhal" sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı

16.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:02

Ressam Orhan Umut'un son dönem eserlerinden oluşan "Hemhal" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Ressam Orhan Umut'un son dönem eserlerinden oluşan "Hemhal" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Zeytinburnu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Hemhal" sergisi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde (ZKSM) açıldı.

Serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen, açılışta yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartları nedeniyle sosyalleşmenin zorlaştığını söyledi.

Böyle bir dönemde "Hemhal" sergisinin kısıtlı ancak oldukça verimli çalışmalar neticesinde ortaya çıktığını anlatan Şen, "Sergi projesinde birlikte çalışma imkanı bulduğumuz değerli sanatçımız Orhan Umut'a, yetkin kritik yazısı için Kemal Arıkan'a, serginin sanatseverlere ulaşmasında gerekli tüm imkanları sağlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy'a ve bu süreç içerisinde özveri ve gayretleri ile emek sarf eden tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Sergideki çalışmalar, gözleri kapalı figürler ile bunların konumlandırılışı, duruşları ve kullanılan renklerle dikkati çekiyor.

"Sanatla Hemhal Olmak" sloganıyla yola çıkan "Hemhal", 25 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Orhan Umut'un 'Hemhal' sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı
Orhan Umut'un 'Hemhal' sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı
Orhan Umut'un 'Hemhal' sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı
Orhan Umut'un 'Hemhal' sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

ZKSM'den yılın son sergisi; 'Hemhal'
ZKSM'den yılın son sergisi; "Hemhal"
Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri merkezi sanatseverlerle buluşuyor
Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri merkezi sanatseverlerle buluşuyor
Konya Bilim Merkezi'nde 'Afet Farkındalık Sergisi'
Konya Bilim Merkezi'nde "Afet Farkındalık Sergisi"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Gülben Ergen Defne Samyeli Haluk Bilginer
Spor Çağdaş Atan Samet Aybaba Ali Palabıyık Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Orhan Umut'un "Hemhal" sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:13:36. #1.15#
title