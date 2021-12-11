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İstanbul bahar havasına veda ediyor, çarşamba günü kar geliyor

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Yeni yıl yaklaşırken, İstanbulluların heyecanla beklediği kar müjdesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Uzman isim, "Bugün İstanbul için baharın son günü, 7 gün yağış var. Çarşamba günü İstanbul'da yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" diyerek megakente karın yağacağı tarihi açıkladı.

Meteoroloji, bu gece saatlerinde Trakya'da başlayacak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve İstanbul'da yerel olarak kuvvetli olacağını duyurdu.

Sağanak yağışlar yurdumuzu etkisi altına alırken, İstanbullular için Kar müjdesi veren Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün İstanbul'da yağmur yok, yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü İstanbul'da yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" dedi.

Ünlü meteoroloji uzmanı Orhan Şen şöyle devam etti: "Sıcaklık 18-19 C Salı akşamından itibaren 7-8 C ye kadar düşer. Yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü yükseklerde karla karışık yağmur olabilir. Şehir içinde yok."

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise bugün İstanbul için baharın son günü olduğuna dikkat çekerek, ''Yarından itibaren yağışlar başlıyor. Hafta içi havalar soğuk olacak. Yağışlar uzun süre ve her gün devam edecek. İç kesimlerde kar bekleniyor. Örtü de oluşacak..." şeklinde konuştu.

Orhan Şen tarih verip müjdeledi: İstanbul'a çarşamba günü kar geliyor15 günlük beklenen yağış haritası

Ökten, Türkiye'nin kar haritasını da paylaşıp şunları söyledi: "15 günlük beklenen toplam kar yağışı. Giderek artıyor. Mavi az, kırmızı orta, turuncu yoğun..."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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