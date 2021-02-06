Orhan Pamuk'un özel hayatıyla ilgili şok eden gerçekler ortaya çıktı
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Orhan Pamuk'un özel hayatıyla ilgili şok eden gerçekler ortaya çıktı

06.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:50
Orhan Pamuk'un özel hayatıyla ilgili şok eden gerçekler ortaya çıktı

Sosyal medya üzerinden yapılan bir yayına konuk olan Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan ilişkisini ilk kez anlattı. Pamuk'la birlikte olduğu dönemde Kiran Desai adında Hintli bir kadının da olduğunu söyleyen Fişekçi, "Benimle 4. katta keyif yapıyordu, onunla da 7. katta kalıyordu" dedi. İşte detaylar...

Karolin Fişekçi'nin adı ilk kez 2011'in aralık ayında Orhan Pamuk'la yan yana çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkmasıyla duyulmuştu. Fişekçi o günden sonra basına yaptığı açıklamalarla gündemden düşmedi, Pamuk ise ilişki iddiasını reddetti. Karolin Fişekçi, bir röportajında Orhan Pamuk'un Hint yazar Kiran Desai ile ilişkisi sırasında kendisiyle de görüşmeye devam ettiğini öne sürmüştü. Önceki gün sosyal medya üzerinden yapılan bir yayına katılan Fişekçi, o iddiasını yeniden gündeme getirdi.

"KADIN GELİNCE BİZ 4. KATTA GÖRÜŞÜYORDUK"

Karolin Fişekçi Pamuk ile ilişkisinden bahsederken "Orhan Pamuk'la bir sergi açılışında tanıştık. Önce mail'leştik, sonra beni atölyesine çağırdı. Cihangir'deki bir binanın 4'üncü ve 7'nci katında atölyeleri vardı. Hintli kadın geldiğinde 7'nci katta kalıyordu. Kadın gelince biz 4'üncü katta görüşüyorduk. Benimle keyif yapıp resmi davetlere onunla gidiyordu" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

ORHAN PAMUK'UN ÇOCUĞU MU VAR?

-2011'de Orhan Pamuk'un Almanya'da 5 yaşında bir oğlu olduğu iddiası da ortaya atılmıştı. Karolin Fişekçi, yayında o konudan da bahsetti: "Bir ara Orhan Pamuk'un bir kadından çocuğu olduğu haberi çıkmıştı. Meğer beni öğrenince Hintli kadın (Kiran Desai) o haberi basına sızdırmış."Karolin Fişekçi, "Nobel kazanmış olmasaydı, Orhan Pamuk'la yine ilişki yaşar mıydınız?" sorusuna "Hayır" yanıtını vermişti. (HÜRRİYET)

Kaynak: Snob Magazin

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