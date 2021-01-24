Orhan Gencebay parmağını kırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Orhan Gencebay parmağını kırdı

24.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:50
Orhan Gencebay parmağını kırdı

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kırdı. Orhan Gencebay'ın önce taksiyle eve gittiği daha sonra da evden eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneye götürüldüğü öğrenildi

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay hayranlarını korkuttu! Sevilen sanatçı Orhan Gencebay talihsiz bir kaza geçirerek parmağını kırdı. Evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşen Gencebay sol işaret parmağını kırdı. Tek başına yürüyüş yapan Orhan Gencebay'ın bir çukura takılarak yere düştüğü öğrenildi. Hemen eve giden Gencebay hayat arkadaşı Sevim Emre ile hastaneye gitti. Yapılan incelemelerin ardından Gencebay'ın sol el işaret parmağının kırık olduğu tespit edildi. Gencebay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Hulusi Akar Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Arda Turan Gökhan Gönül Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İtfaiye İbo Show Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Orhan Gencebay parmağını kırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 17:52:50. #1.15#
title