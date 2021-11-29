Orhan Bursalı kimdir? Orhan Bursalı kaç yaşında, nereli? Orhan Bursalı hayatı ve biyografisi!

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ORHAN BURSALI KİMDİR?

Doğum tarihi: 1947

Kaç yaşında: 74yaşında

Orhan Bursalı (d. 1947, Rize, ama aslen Zonguldak), Türk gazeteci, köşe yazarı. Bilim ve teknoloji politikaları, bilgi toplumu, dış politika, siyaset ve toplum konularında yazılar yazar. Berlin Özgür Üniversitesi'nde siyaset bilimi okudu. Cumhuriyet gazetesinin Şubat 1986- Aralık 2015 tarihine kadar Cuma günleri yayınlanan Bilim ve Teknoloji ekini (CBT) kurdu ve yönetti. CBT kapanınca 2016 Nisanından itibaren haftalık bilim dergisi Herkese Bilim Teknoloji'yi kurdu ve yayınladı. Halen bu derginin ve portalın yayın danışmanlığını sürdürüyor. Aynı zamanda Pazar, Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri Cumhuriyet gazetesindeki Bilim ve Siyaset başlıklı köşesinde yazmaktadır.

Televizyonda Bilim Dünyası, Bilim Gündemi ve Bilim Dosyası adlı 100'e yakın program hazırladı ve sundu. Çeşitli Üniversitelerde ve kurumlarda konferanslar verdi, bildiriler sundu. İstanbul Üniversitesi'nde 2000'li yılların başında 3 sezon Bilim ve Teknoloji dersleri verdi.

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