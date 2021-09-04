Örgüt üyelerine finansman sağlayan firari FETÖ'cü yakalandı
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Örgüt üyelerine finansman sağlayan firari FETÖ'cü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Örgüt üyelerine finansman sağlayan firari FETÖ'cü yakalandı Jandarma'dan firari FETÖ'cüye nokta operasyon Yakalanan FETÖ üyesi, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı Gaziantep'te, FETÖ/PYD terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve firari örgüt üyelerine finansman sağladığı tespit edilen...

Örgüt üyelerine finansman sağlayan firari FETÖ'cü yakalandı

Jandarma'dan firari FETÖ'cüye nokta operasyon

Yakalanan FETÖ üyesi, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, FETÖ/PYD terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve firari örgüt üyelerine finansman sağladığı tespit edilen Aydın Dertli isimli şahıs, Jandarma ekiplerinin bağ evine yaptığı operasyonla yakalandı. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Şehitkamil Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında Adana Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama kaydının olan Aydın Dertli'nin Bilek Mahallesi'ndeki bağ evinde olduğunu tespit etti. Yapılan istihbarat tespiti sonrası öğle saatlerinde adrese operasyon yapan ekipler, FETÖ/PYD terör örgütüne üye olduğu ve özellikle firari örgüt üyelerine finansman sağladığı tespit edilen Aydın Dertli isimli şahsı bağ evinde yakaladı. Yakalanan şahsın geçmiş yıllarda Adana Çukurova'da Büro Memur-Sen'e de üye olduğu belirlendi.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Örgüt üyelerine finansman sağlayan firari FETÖ'cü yakalandı
Örgüt üyelerine finansman sağlayan firari FETÖ'cü yakalandı
Örgüt üyelerine finansman sağlayan firari FETÖ'cü yakalandı
Örgüt üyelerine finansman sağlayan firari FETÖ'cü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı

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Örgüt üyelerine finansman sağlayan firari FETÖ'cü yakalandı - Haberler
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