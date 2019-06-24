Orgeneral Güler, Letonya Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Orgeneral Güler, Letonya Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Letonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Leonids Kalnins ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Letonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Leonids Kalnins ile bir araya geldi.
Orgeneral Güler, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törenle karşıladı.
Askeri bandonun iki ülkenin ulusal marşlarını çaldığı törende Korgeneral Kalnins, tören kıtasını "Merhaba asker" sözleriyle selamladı.
Törenin sonunda iki komutan Genelkurmay Karargahı'na geçerek görüştü.

Kaynak: AA
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