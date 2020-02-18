Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü
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Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

18.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:44
Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

Orgeneral Güler, konuk komutanı, 'nda askeri törenle karşıladı.

İki ülkenin ulusal marşlarının bando tarafından çalındığı törende, Ganim tören birliğini "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Orgeneral Güler ve Korgeneral Ganim, daha sonra karargah binasına geçerek görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü
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