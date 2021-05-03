Organizasyon Komitesi, Tokyo Olimpiyatlarını Kovid-19 önlemleriyle düzenlemeye hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Organizasyon Komitesi, Tokyo Olimpiyatlarını Kovid-19 önlemleriyle düzenlemeye hazırlanıyor

Organizasyon Komitesi, Tokyo Olimpiyatlarını Kovid-19 önlemleriyle düzenlemeye hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Endo Toşiaki, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rağmen, alınan önlemler doğrultusunda turnuvayı düzenleyeceklerini belirtti.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Endo Toşiaki, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rağmen, alınan önlemler doğrultusunda turnuvayı düzenleyeceklerini belirtti.

Hafta sonu ulusal bir televizyon kanalına konuşan Endo, vakaların daha fazla artış göstermesi ihtimaline değinerek, "Topluma geniş ölçüde yayılması halinde turnuvanın düzenlenemeyeceği kararını almamız imkansız değil." dedi.

Salgına karşı alınan önlemlerin önemine dikkati çeken Endo, "Japonya'daki durumu ve tedbirleri göz önüne alarak kesinlikle düzenleyecek şekilde hazırlanıyor ve bu doğrultuda düşünüyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Şigeru Omi'nin, komitenin Tokyo Oyunlarını düzenleme kararıyla ilgili "dürüstçe tartışmasının zamanının geldiği" sözleri karşısında, Endo "Uzman görüşü açısından mantıklı." yanıtını verdi.

Komite bünyesindeki uzmanların, oyunları güvenli şekilde düzenlemek için somut planlar ürettiğini belirten Endo, olimpiyatları iptal etme ihtimali ve iptal kararının zamanına yönelik soru karşısında, "Bunu göz önünde bulundurmuyoruz." dedi.

Endo, "Tamamen seyircisiz şekilde düzenlemek daha kolay. Ancak profesyonel beyzbol ve futbol müsabakalarında izin verilen seyirci sayısına göre karar vereceğiz. Duruma göre karar mayısta alınabilir." şeklinde konuştu.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Özcan Deniz Demet Akalın
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Gökhan Töre Rıza Kayaalp Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Organizasyon Komitesi, Tokyo Olimpiyatlarını Kovid-19 önlemleriyle düzenlemeye hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 07:17:38. #1.15#

title