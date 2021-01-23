Organik ürünlerini sosyal medyada tanıtan vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi
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Organik ürünlerini sosyal medyada tanıtan vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi

23.01.2021 10:34 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:20

Organik ürünlerini sosyal medyada tanıtan vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi Zeytinyağı, bal ve salça gibi organik ürünleri satın alma bahanesiyle nitelikli dolandırıcılık yapan organize suç örgütünün kirli oyunu polis ekipleri tarafından bozuldu

Osmaniye'de sosyal medya üzerinden bir şebekenin dolandırıcılık yaptığı ihbarı, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini, harekete geçirdi. Ekipler, vatandaşların ürettikleri zeytinyağı, bal ve salça gibi organik ürünleri satın alma bahanesiyle dolandırıcılık yapan şebekenin çökertilmesi için hummalı bir çalışma başlattı.

2 AYLIK ÇALIŞMA SONRASI DÜĞMEYE BASILDI

Yaklaşık olarak 2 ay boyunca sürdürülen çalışmalar kapsamında, yüzün üzerinde güvenlik taraması yapıldı. Yapılan çalışmalar sonrası çete üyeleri Cuma S., Ümit S., Mehmet S. ve Mustafa C.'nin bilgileri tespit edildi. Ekipler, çete üyelerinin kayıt dışı telefonla vatandaşları arayıp, ürünlerini boş bir dükkana sipariş ettikleri ve başka bir adrese giderek ödeme yapacaklarını beyan edip, ödeme yapmadan ortadan kayboldukları bilgisine ulaştı. Edinilen bilgiler sonrası yapılan fiziki takip sonucu, polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

KİLOLARCA ORGANİK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Nitelikli dolandırıcılık suçundan yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında, şebeke üyeleri evlerinde gözaltına alındı. Operasyonda, 417 kilo salça, 157 kilo zeytinyağı, 63 kilo bal ile Osmanlı Dönemi'ne ait 205 adet sikke ve bir adet silahla bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dolandırıcıların, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay'da da aynı yöntemle 6 üreticiyi dolandırıldıkları öğrenildi.

Organik ürünlerini sosyal medyada tanıtan vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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