Organ yetmezliğiyle boğuşan Hakan Taşıyan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi
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Organ yetmezliğiyle boğuşan Hakan Taşıyan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi

09.12.2020 14:36 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:00
Organ yetmezliğiyle boğuşan Hakan Taşıyan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi

Bir süredir organ yetmezliği rahatsızlığıyla savaşan Hakan Taşıyan bugün ameliyata alınacak. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü isim, sağlığına kavuşmak için sevenlerinden dua istedi.

Geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ve organ yetmezliğinden dolayı tedavi gören arabeks müziğinin efsane ismi Hakan Taşıyan, bugün organ nakli için ameliyat olacak.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Ameliyat öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hakan Taşıyan, "Sevgili gönül dostlarım. 9 Aralık 2020 Çarşamba günü ameliyata gireceğim. Dualarınızı eksik etmeyin yeniden görüşmek dileğiyle." dedi.

Organ yetmezliğiyle boğuşan Hakan Taşıyan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi

Şarkıcı için uygun organ bulunduktan sonra aranan B rh+ ile 0 rh+ kan da temin edildi.

SON HALİ HERKESİ ÜZMÜŞTÜ

Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan'ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerlemişti. Sanatçının son halini gören ünlü isimler ise yardım elini uzatmak için harekete geçmişti.

Organ yetmezliğiyle boğuşan Hakan Taşıyan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi
Haber Yorumları (4)
ZAFER: YÜCE ALLAH IM ACIL SIFALAR VERSIN INSSALLAH
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BRO: Alkol bütün kötülüklerin anasıdır. . .
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AZ İÇ BE KARDEŞİM: yıllarca kimbilir ne hale getirdin güzelim organları
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