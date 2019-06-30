Organ bağışına dikkati çekmek için il il dolaşıyorlar

Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'yi geziyor.

Başkan Mehmet Şahan öncülüğünde Diyarbakır'a gelen dernek üyeleri, 42 yıl önce Türkiye'de ilk böbrek nakli yapılan hastalardan Emin Aslan'ı, Sur ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Şahan, yaptığı açıklamada, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bugüne kadar 63 ile ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tüm kentleri dolaşmayı hedeflediklerini anlatan Şahan, şöyle konuştu:

"Amacımız Türkiye'deki böbrek hastalarına ışık olmak. Sloganımız 'Bugün biz, yarın belki de siz.' Bu herkesin başına gelebilir. Amacımız Türkiye'de böbrek nakli bekleyen kardeşlerimize ışık olmak. Yanımızda, yüz ve böbrek nakli olan kardeşlerimiz var. 'Haydi Türkiye, organ bağışı için el ele.' diyoruz. Grubumuz 54 kişi, 2 bin civarında gönüllü üyemiz var. Türkiye'de ise yaklaşık 80 bin böbrek hastası bulunuyor."

"Organları toprak olacak"

Emin Aslan da dernek üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'de ilk böbrek nakli olan hastalardanım. 10 yıl sonra ikinci böbrek naklini oldum. 2018'de de hem akciğer hem karaciğer nakli oldum. Türkiye'de bu iki naklin beraber yapıldığı ilk kişiyim. Ameliyatım 21 saat sürdü." ifadelerini kullandı.

Dernek üyelerinin organ bağışına dikkati çekmek için çaba gösterdiğini belirten Aslan, "İnsanlar organlarını bağışlasın. Öldükleri zaman organları toprak olacak. Bir insanı yaşatacaksınız, bundan daha güzeli var mı?" dedi.

-"Kendimizi anlatıyoruz"

Yüz nakli olan Turan Çolak da organ bağışının önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"3,5 yaşındayken ateşe düşmüşüm. 35 yaşında nakil oldum, şimdi 42 yaşındayım. 19 yaşında bir kişinin yüzünü naklettiler. Nakil olduktan sonra hayatım değişti. Şimdi de bizler organ naklinin yayılması için Türkiye'yi geziyoruz. Kendimizi anlatıyoruz. Böbrek hastalarını görünce de bizler çok üzülüyoruz. Bebek hastalar bile var. İstiyoruz ki herkes organ bağışına destek olsun."

Kaynak: AA