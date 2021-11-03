"Organ Bağışı Haftası" kapsamında Ankara'daki bir hastanede program düzenlendi

Başkentte, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde program düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Operatör Dr. Burhan Kurtuluş, Türkiye'de 25 binden fazla hastanın organ ve doku nakli beklediğini söyledi.

Dünya genelinde organ yetmezliği nedeniyle bekleyen 1 milyon hasta için en iyi tedavi yöntemi olarak organ naklinin son yüzyılın tıbbi bulgusu olduğunu ifade eden Kurtuluş, ölüden veya canlıdan organ alınmasını gerektirdiği için diğer tıp disiplinlerinden ayrıldığını söyledi.

Organ bağışı sayılarının artırılması için Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşların çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Kurtuluş, "Her ne kadar organ bağışını artırmaya yönelik çabalar değerli olsa da bu konuda duyarlılığın artırılması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu ortada." dedi.

Kurtuluş, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenledikleri bu etkinlikle toplumsal farkındalığı artırmaya katkı sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Donör ailelerine plaket takdim edildi

Programda, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, "Organ Bağışının Dini ve Pisiko-Sosyal Zemini" başlıklı bir konferans verdi.

Konferansın ardından, organ bağışında bulunan bazı donör ailelerine plaket takdim edildi.

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