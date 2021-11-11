Organ Bağışı Haftası İçin Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Organ Bağışı Haftası İçin Farkındalık Etkinliği Düzenlendi3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında toplumda organ bağışı hakkında bilgi düzeyini arttırmak ve üniversite içinde organ bağışını sağlamak amacıyla Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi. Gerçekleşen etkinlikte Üniversitemiz öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Hatice Oğuzhan ile Gümüşhane İl Organ Nakil Koordinatörü Hemşire Neşe Öztürk'ün desteğiyle Üniversitemiz SHMYO öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda organ nakli transplantasyonu ve bağışı hakkında bilgiler verilerek, her ölen kişiden organ nakli yapılıp yapılmadığı, ülkemizde hangi organ ve dokulardan organ nakli yapılabildiği, Türkiye'de organ nakli yapmanın yasal mevzuattaki yeri ve tarihçesi, beyin ölümünün ne demek olduğu ve nedenleri, beyin ölümü ile bitkisel hayat arasındaki farklar, beyin ölümüne kimlerin karar verdiği, dinen organ bağışının uygunluğu ve kimlerin bağışta bulunabileceği konularında açıklamalarda bulunuldu. Toplantının sonunda 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası etkinliklerinde verdiği katkıdan dolayı İl Organ Nakil Koordinatörü Hemşire Neşe Öztürk'e Üniversitemiz SHMYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Merdan tarafından plaket taktim edildi. Toplantı sonrasında öğrencilerimiz, organ bağışı haftasına özel olarak tasarlanan tişörtlerini giyerek, günün önem ve anısına fotoğraf çektirdiler. Organ bağışı konusunda üniversite-şehir ve vatandaşlar olarak birlik içinde hareket etmenin önemini vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Gümüşhane Üniversitesi olarak organ bağışına farkındalık oluşturma konusunda, sadece eğitim boyutunda değil, toplumsal geriye dönüşlerin de olması gerektiği inancıyla hareket ettiklerini belirtti. Rektörümüz konuşmasının devamında şunları söyledi: "Ülkemizde organ bağışı sayısını artırmak ve halkımızda organ bağışı bilincini geliştirmek, organ yetmezliği nedeniyle hayatının sonuna gelmiş hastaların hayatını kurtarmak, yaşam süresini ve kalitesini arttırmak, toplumun huzurlu ve mutlu yaşamasına katkıda bulunmak amacıyla her yıl 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası etkinlik ve bilgilendirme çalışmalarıyla gündemde tutulmaktadır. İnsanların bağış konusunda daha çok ikna edilmeleri gerekiyor. Organ bağışı ile insanlar hayat buluyorsa, bunun önünde herhangi bir engel teşkil edecek sorunun olmaması gerektiği de aşikardır. Bu sebeple de kamu-özel kesim ve vatandaş boyutunda herkesin organ bağışı kampanyalarına katkı sağlaması önemlidir. Üniversite olarak bu yönde yapılan bilgilendirmelerin, gelecek nesillerde sağlıklı bir bilinç oluşturacağına inanıyoruz. Bu amaçla da programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyoruz. Organ Bağışı Haftası tüm hastalarımıza umut olsun. Tüm insanları organ bağışına davet ediyoruz. "

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