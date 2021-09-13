Bandırma Körfezi'nde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası'na katılan dalgıçlar, orfoz balığı görüntüledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zıpkınla Balık Avı Takımı üyesi, milli sporcu Fırat Yağcı, tarafından görüntülenen orfoz, balık çeşitliliğinin artması açısından önemli bir etken olarak yorumlandı. Orfoz balığı nedir, özellikleri nedir, nerede yaşar?

ORFOZ BALIĞI NEDİR?

Bilimsel adı: Epinephelus marginatus

Kütle: 33 kg

Familya: Serranidae

Orfoz (Epinephelus marginatus), Serranidae familyasından bir balık türü.

Vücudu yandan yassı ve ovaldir. Başı ve ağzı büyüktür. Derisi kalın olup ufak pullarla kaplıdır. 1. sırt yüzgeci daha yüksek olup, 2. sırt yüzgeci ile birleşmiştir. Kafa, sırt ve yanlarında canlı iken görülen, ölünce kaybolan yeşilimsi, sarı lekeler ve dikey bantlar bulunur. alt tarafı daha açık renklidir. Solungaç kapakları açık ve dikenlidir. Kuyruk yüzgeci yuvarlaktır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Orfoz hermafrodit olup, cinsel olgunluğa eriştiği zaman dişi cinsiyet organlarına sahiptir. Hayatının belirli bir dönemini dişi olarak geçirdikten sonra 18. yaşına geldiğinde dişi cinsiyet organları kaybolarak yerine erkek cinsiyet organları gelişir ve hayatının geri kalanını erkek olarak yaşar. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Derinliği 100 m. kadar olan suların kaya aralarında yaşar. Büyüklüğü ortalama 60 cm'dir, maksimum 140 cm olur. Ortalama ağrlığı 15 kg. civarındadır, maksimum 60 kg olur. Yaşadığı her yılda bir kilo alır ve 60 yıl yaşar.

Birey sayısının hızla azalması ve türün tehdit altına girmesi akabinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yayınladığı tebliğe göre 1 Eylül 2016'dan 31 Ağustos 2020'ye kadar her türlü avlanması, toplanması yasaklanmış ve tür koruma altına alınmıştır.

Haberler.com - Gündem