Örf ne demek? Örf anlamı TDK! Örf sözlük anlamı!
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Örf ne demek? Örf anlamı TDK! Örf sözlük anlamı!

19.01.2021 15:28 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:31
Örf ne demek? Örf anlamı TDK! Örf sözlük anlamı!

Toplumun temel taşlarından olan, tutum ve davranışları şekillendirmesi ile bilinir. Peki, Örf ne demek? Örf anlamı TDK! Örf sözlük anlamı!

Kişiler için özel anlamı olan, davranışlara yerleşmiş alışkanlıklar olarak bilinen Örf ne demek? Örf anlamı TDK! Örf sözlük anlamı! Örfün alt kolları neler?

ÖRF NE DEMEK?

Örf İslam hukukunda, hem akli hem de şeri anlamda güzel olan ve aklı selim tarafından güzel kabul edilen, yadırganmayan şeylerdir. Örf her halükarda hem akli hem de şeri anlamda güzel olan şeyleri tanımladığı için iyi veya kötü olarak ayrılmaz anlamında kullanılır.

ÖRF ANLAMI TDK

Günlük hayatta daha çok "örf ve adet" olarak kullanılan örf kelimesi, iyi olan, yadırgamayan, anlamında kullanılır. Örf kelimesi daha çok Adet, Teamül anlamlarına benzerlik göstermektedir.

ÖRF SÖZLÜK ANLAMI

Sürekli yapılmış, insan davranışına yerleşmiş, "tanıma, bilme, tanınan, bilinen" manalarına gelir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 15:31:22. #1.14#
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