Orduzu Gençlik Merkezi ve sentetik futbol sahalarının geçici kabulü yapıldı
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Orduzu Gençlik Merkezi ve sentetik futbol sahalarının geçici kabulü yapıldı

Orduzu Gençlik Merkezi ve sentetik futbol sahalarının geçici kabulü yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Güncel

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Orduzu Gençlik Merkezi ve Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahaları'nın geçici kabulü yapıldı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Orduzu Gençlik Merkezi ve Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahaları'nın geçici kabulü yapıldı.

Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'ndeki yatırımları inceleyen Kayhan, Orduzu ve çevre mahallelerdeki çocuk ve gençlerin faydalanacağı bir merkez oluşturdukların belirtti.

Kayhan, Orduzu Gençlik Merkezi ve Orduzu Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahaları'nın geçici kabulünün yapıldığını hatırlatarak, "Gençlik merkezimizin içinde derslikler, kafeterya, hazırlık odası, görsel sanatlar odası, idari ofis odaları gibi gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak donanımda olup gençlerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat verecek nitelikte olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kayhan, Orduzu Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası'nın 500 kişi seyirci tribünü ve soyunma odaları ile bölge amatör kulüplere hizmet edeceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye

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