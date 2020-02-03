Ordulu şehidin bebeği dünyaya geldi

03.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:24

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 13 Mayıs 2019'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Ordulu Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin eşi Nurdan Demirci, kız çocuğu dünyaya getirdi.

Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci ve eşi Nurdan Demirci'nin, Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede doğan bebeğine "Vedia Nur" ismi verildi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, anne Nurdan Demirci'yi hastanede ziyaret etti. Aileyi tebrik eden Yavuz çifti, 3 kilo 400 gram doğan bebeğe altın hediye etti.

Bebeğe ve anneye sağlıklı bir yaşam dileyen Vali Yavuz, şunları söyledi:

"Daima minnet ve şükranla andığımız şehitlerimizin yakınları bizlere emanettir. Her zaman şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. 3 kilo 400 gram olarak dünyaya gelen şehidimizin kızı Vedia Nur'un vatana, millete hayırlı evlat olmasını temenni ederim. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

Vali Yavuz, daha sonra şehidin Fatsa ilçesi Sakarya Mahallesi'nde ikamet eden annesi Hacer, babası Ümran Demirci'yi de ziyaret etti.

Kaynak: AA