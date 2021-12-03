Ordulu öğrenciler Dünya Engelliler Günü'ne özel video hazırladı - Haberler
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Ordulu öğrenciler Dünya Engelliler Günü'ne özel video hazırladı

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordulu öğrenciler Dünya Engelliler Günü'ne özel video hazırladı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde lise öğrencileri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için işaret diliyle video hazırlandı.

ORDU (AA) - Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde lise öğrencileri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için işaret diliyle video hazırlandı.

Çatalpınar Kaymakamlığı koordinesinde farkındalık oluşturmak amacıyla engellilere yönelik çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Çatalpınar Şehit Onur Tiken Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, ilçenin farklı noktalarında çekilen videoda işaret dili aracılığıyla engellilerle ilgili mesajlar verdi.

İlçedeki engelli bir vatandaşın da yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü.

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AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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