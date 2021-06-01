Ordulu kadınlar yöresel ürünler mesaisinde

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kadınlar, evlerinde tüketecekleri yöresel ürünleri hazırlamaya başladı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kadınlar, evlerinde tüketecekleri yöresel ürünleri hazırlamaya başladı.

İlçedeki kadınlar, sezonun ürünleri olan yöresel lezzetlerin turşusunu kurmaya ve konserve haline getirmek için çalışmalara başladı. Turşularını hazırlayıp, üzüm yapraklarını tuzlayan kadınlar, bu sayede hem boş zamanlarını değerlendiriyor, hem de kendi ürettikleri ürünler ile sofralarını bereketlendiriyor. Kadınlar, yaz aylarında hazırladıkları ürünleri, kış aylarında da tükettiklerini belirtiyor.

Bolaman Mahallesi'nde yaşayan Feriha Yılmaz, Karadeniz kadınının her zaman üretken olduğunu belirterek, hazırladıkları ürünlerin büyük bir kısmını kendilerinin yetiştirdiklerini söyledi. Yaz aylarında turşuları kurduklarını ve zamanla çeşitli yöresel ürünleri hazırladıklarını kaydeden Yılmaz, "Yakında dut dökme zamanımız geliyor, pekmezimizi yapacağız. Şimdi de üzüm asmalarında açan yaprakların tuzlamasını yapıyoruz. Tuzladığımız bu üzüm yaprakları sofralarınızda dolma olarak yer alacak. Ayrıca tuzladığımız bu üzüm yapraklarını uzaklarda yaşayan evlatlarımıza da gönderiyoruz" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı