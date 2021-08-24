Ordulu ekipler, Bozkurt'taki sel felaketinde hasar gören içme suyu hatlarını tamir ediyor
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Ordulu ekipler, Bozkurt'taki sel felaketinde hasar gören içme suyu hatlarını tamir ediyor

Ordulu ekipler, Bozkurt'taki sel felaketinde hasar gören içme suyu hatlarını tamir ediyor
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası zarar gören içme suyu hatlarının tamiratını yapıyor.

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası zarar gören içme suyu hatlarının tamiratını yapıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Bozkurt ilçesine giden OSKİ'ye bağlı 6 kişilik teknik personel ve bir vidanjörden oluşan ekibin, bölgedeki çalışmalarına ara vermeden devam ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen OSKİ Genel Müdürü Murat Us, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda bölgeye ekip gönderildiğini aktardı.

"Gün destek olma günüdür. Birlik ve beraberliğimiz ile bu afetleri hep birlikte atlatacağız." ifadesini kullanan Us, Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında önemli rol üstlenen OSKİ ekiplerinin, şimdi de Kastamonu ili Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi için harekete geçtiğine işaret etti.

Us, müdürlük tarafından bölgede yaşanan sel afetinin yaralarını sarmak ve meydana gelen hasarları en aza indirmek için 6 kişilik teknik personel ve 1 vidanjörün görevlendirildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ekip selde zarar gören içme suyu hatlarının tamiratı için çalışma gerçekleştiriyor. Altyapının büyük zarar gördüğü sel afetinde ülkenin dört bir noktasından gelen ekiplerle birlikte hareket eden OSKİ ekiplerimiz ilçeye sağlıklı içme suyu sağlanması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. OSKİ olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile yangın, sel, deprem, heyelan gibi doğal afetlerde ilk yardıma koşan kurumlardan birisi olduk. Millet olarak bu zor günleri de atlatacağız. Bölgede çalışma yürüten tüm ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum."

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Ordulu ekipler, Bozkurt'taki sel felaketinde hasar gören içme suyu hatlarını tamir ediyor
Ordulu ekipler, Bozkurt'taki sel felaketinde hasar gören içme suyu hatlarını tamir ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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