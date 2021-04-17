Ordulu balıkçıların ağına camgöz köpek balığı takıldı
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Ordulu balıkçıların ağına camgöz köpek balığı takıldı

Ordulu balıkçıların ağına camgöz köpek balığı takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Fatsa ilçesinde hafta sonu tekneyle balığa çıkan balıkçıların ağlarıma yaklaşık 1 metre boyunda ve 10 kilogram ağırlığında camgöz köpek balığı takıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde hafta sonu tekneyle balığa çıkan balıkçıların ağlarıma yaklaşık 1 metre boyunda ve 10 kilogram ağırlığında camgöz köpek balığı takıldı.

Ağlara büyük bir balık takıldığını fark eden Sercan Özel, ağı çekerken camgöz cinsi köpek balığını gördü. Arkadaşı Selahattin Şahin'den yardım isteyen Özel, yakaladığı köpek balığını tekneye aldı.

Bölgede ikinci defa camgöz köpek balığı yakaladığını söyleyen Sercan Özel, "Tarifi imkansız bir duyguydu. İlk olarak büyük balık sandık fakat gördük ki camgöz köpek balığı yakalamışız. Sonrasında biraz tedirgin olduk, annesi veya babası denizin altında mı diye. Dikkatlice kayığa çektik. Burada birçok kez köpek balığı yakaladığını duyduk" dedi.

Camgöz köpek balığı tekrar denize bırakıldı. - ORDU

Ordulu balıkçıların ağına camgöz köpek balığı takıldı
Ordulu balıkçıların ağına camgöz köpek balığı takıldı
Ordulu balıkçıların ağına camgöz köpek balığı takıldı
Ordulu balıkçıların ağına camgöz köpek balığı takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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