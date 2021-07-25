Ordu'ya şehit ateşi düştü
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Ordu'ya şehit ateşi düştü

Ordu'ya şehit ateşi düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney, bugün memleketi Ordu'da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney, bugün memleketi Ordu'da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin hain saldırısında 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Bölgedeki kirpi aracına düzenlenen saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in Ordulu, Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın ise Samsunlu olduğu öğrenildi. Şehit İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney, bugün memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Akpınar

Mahallesi'nde kılınacak namaz sonrası düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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