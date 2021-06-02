ORDU'YA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI
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ORDU'YA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu nedeniyle fındık bahçeleri de zarar gördü.

Kabadüz ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dolu yağışı başladı. Aniden bastıran dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler de zor anlar yaşadı. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışının fındık bahçelerine de zarar verdiği belirtildi.

ORDU'YA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI
ORDU'YA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI
ORDU'YA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI
ORDU'YA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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