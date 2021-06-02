ORDU'YA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu nedeniyle fındık bahçeleri de zarar gördü.

Kabadüz ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dolu yağışı başladı. Aniden bastıran dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler de zor anlar yaşadı. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışının fındık bahçelerine de zarar verdiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı