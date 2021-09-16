Ordu Valisi Sonel, Gürgentepeli Salih'i kendisi için konulan durakta ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu Valisi Sonel, Gürgentepeli Salih'i kendisi için konulan durakta ziyaret etti

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu Valisi Sonel, Gürgentepeli Salih'i kendisi için konulan durakta ziyaret etti

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Gürgentepe Kaymakamlığınca kendisine yol kenarında "Salih'in Yeri" adında özel bekleme alanı yapılan zihinsel engelli Salih Belen'i ziyaret etti.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Gürgentepe Kaymakamlığınca kendisine yol kenarında "Salih'in Yeri" adında özel bekleme alanı yapılan zihinsel engelli Salih Belen'i ziyaret etti.

Vali Sonel, Gürgentepe ilçesinde yaptığı ziyaretler sırasında, Gülbelen mevkisinde gün boyu yoldan geçen araçlara el sallayan ve eski Kaymakam Nursel Özdemir'in talimatıyla yağmurlu havalarda ıslanmaması, soğuk havadan korunabilmesi için kendisine özel bekleme alanı yapılan Belen'i unutmadı.

Sonel, gününün önemli bölümünü geçirdiği ve üzerinde "Salih'in Yeri" yazan durakta buluştuğu Salih Belen ile bir süre sohbet etti ve kendisine çeşitli hediyeler verdi.

Vali Sonel, anne Penpe ve ağabeyi Ali Belen'in yaptığı çay daveti üzerine Salih'in evine misafir oldu.

Aileyle sohbet eden Sonel, evde yanan kuzine sobasındaki közde mısır pişirdi. Sonel, kendi elleriyle pişirdiği mısırları Salih'in küçük yeğenlerine ikram etti.

Anne Penpe Belen, kendilerine unutamayacakları bir anı yaşatan Vali Sonel'e teşekkür ederek, "Allah razı olsun Sayın Valim sizden. Hanemizi şenlendirdiniz. Bugün bizleri çok mutlu ettiniz. Salih'im çok sevindi, çok mutlu oldu. Ayaklarınıza sağlık, yine bekleriz." ifadelerini kullandı.

Ordu Valisi Sonel, Gürgentepeli Salih'i kendisi için konulan durakta ziyaret etti

Ordu Valisi Sonel, Gürgentepeli Salih'i kendisi için konulan durakta ziyaret etti

Ordu Valisi Sonel, Gürgentepeli Salih'i kendisi için konulan durakta ziyaret etti

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
Balkondan bir anda evin içine dalan yırtıcı şahin, aileyi çığlık çığlığa bıraktı

Balkondan bir anda evin içine dalan yırtıcı şahin, aileyi çığlık çığlığa bıraktı

 Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri için "çok kuvvetli" yağış uyarısı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan Fuat Oktay
Magazin Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Şans Oyunları Namaz Vakitleri Fatih Terim Devlet Bahçeli Ertuğrul Gazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ordu Valisi Sonel, Gürgentepeli Salih'i kendisi için konulan durakta ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 20:16:09. #1.11#