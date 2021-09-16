Ordu Valisi Sonel, Gürgentepeli Salih'i kendisi için konulan durakta ziyaret etti

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Gürgentepe Kaymakamlığınca kendisine yol kenarında "Salih'in Yeri" adında özel bekleme alanı yapılan zihinsel engelli Salih Belen'i ziyaret etti.

Vali Sonel, Gürgentepe ilçesinde yaptığı ziyaretler sırasında, Gülbelen mevkisinde gün boyu yoldan geçen araçlara el sallayan ve eski Kaymakam Nursel Özdemir'in talimatıyla yağmurlu havalarda ıslanmaması, soğuk havadan korunabilmesi için kendisine özel bekleme alanı yapılan Belen'i unutmadı.

Sonel, gününün önemli bölümünü geçirdiği ve üzerinde "Salih'in Yeri" yazan durakta buluştuğu Salih Belen ile bir süre sohbet etti ve kendisine çeşitli hediyeler verdi.

Vali Sonel, anne Penpe ve ağabeyi Ali Belen'in yaptığı çay daveti üzerine Salih'in evine misafir oldu.

Aileyle sohbet eden Sonel, evde yanan kuzine sobasındaki közde mısır pişirdi. Sonel, kendi elleriyle pişirdiği mısırları Salih'in küçük yeğenlerine ikram etti.

Anne Penpe Belen, kendilerine unutamayacakları bir anı yaşatan Vali Sonel'e teşekkür ederek, "Allah razı olsun Sayın Valim sizden. Hanemizi şenlendirdiniz. Bugün bizleri çok mutlu ettiniz. Salih'im çok sevindi, çok mutlu oldu. Ayaklarınıza sağlık, yine bekleriz." ifadelerini kullandı.