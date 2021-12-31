Ordu Valisi Sonel, 112 yaşındaki Metin'i ziyaret etti

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, yılın son gününde 112 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin'i ziyaret etti.

Vali Sonel, Mesudiye ilçesinde Kaymakam Efe Kılıç ve Belediye Başkanı İsa Gül ile görüştü.

İlçenin sorunları ve ihtiyaçlarına ilişkin Kılıç ve Gül'den bilgi alan Sonel, belediyenin hizmet binasında, ilçedeki kadın girişimciler tarafından üretilen yöresel gıda ürünlerinin satıldığı iş yerini gezdi.

Sonel, daha sonra Birebir Mahallesi'nde yaşayan 14 çocuk ve çocuklarının torunları da dahil 145 torunu olan 112 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin'in evine gitti.

Bir süre sohbet ettiği Metin'e, "Biz buraya senin duanı almaya geldik." diyen Sonel, kendisine sağlıklı ömür diledi.

Metin de "Ben Osmanlı'dan kalmayım." diyerek bazı anılarını anlattı.

Vali Sonel, Topçam Mahallesi ile Mesudiye-Gölköy yol ayrımında yapımı devam eden 6 kilometrelik yolda inceleme yaptı. Darıcabaşı Mahallesi'nde kara yolu kenarında hizmet veren esnafın çay ikramını geri çevirmeyen Sonel, burada mahalle sakinleriyle sohbet etti.