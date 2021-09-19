Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde yüz yüze eğitime ara verildi. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu binanın 4 farklı okulun ortak kullanım alanı olduğu, ancak yalnızca 13 şubeli fen lisesinde yüz yüze eğitime ara verildiği ve karantina uygulamasına geçildiği ifade edildi.

Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde yüz yüze eğitime ara verildi. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Aybastı ilçesinde aynı okul binasında 13 şubede Aybastı Fen Lisesi, 8 şubede Ortaköy Ortaokulu, 5 şubede Aybastı İmam Hatip Ortaokulu ve 12 şubede Aybastı Atatürk Ortaokulu olmak üzere dört farklı eğitim kurumunun faaliyetini sürdürdüğü belirtildi.

FEN LİSESİNDE KARANTİNA

Bu binada, sadece Fen Lisesindeki 13 şubede "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi" doğrultusunda uzaktan eğitime geçildiği, öğrencilerin karantina sürecini tamamlamalarının ardından yüz yüze eğitimlerini sürdürecekleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aybastı Fen Lisesiyle birlikte okul binasını ortak kullanan Aybastı Atatürk Ortaokulu, Ortaköy Ortaokulu ve Aybastı İmam Hatip Ortaokulu'nda karantina uygulamasına alınan hiçbir şube bulunmamakta ve bu üç okul eğitim öğretim faaliyetlerine yüz yüze devam etmektedir. Dolayısıyla dört farklı eğitim kurumunun yer aldığı okul binasında yüz yüze eğitime tamamen ara verilmemiştir.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Göksel Bensu Soral Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Cristiano Domagoj Vida Halis Özkahya Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 15:30:55. #1.17#