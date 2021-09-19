Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde yüz yüze eğitime ara verildi. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Aybastı ilçesinde aynı okul binasında 13 şubede Aybastı Fen Lisesi, 8 şubede Ortaköy Ortaokulu, 5 şubede Aybastı İmam Hatip Ortaokulu ve 12 şubede Aybastı Atatürk Ortaokulu olmak üzere dört farklı eğitim kurumunun faaliyetini sürdürdüğü belirtildi.

FEN LİSESİNDE KARANTİNA

Bu binada, sadece Fen Lisesindeki 13 şubede "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi" doğrultusunda uzaktan eğitime geçildiği, öğrencilerin karantina sürecini tamamlamalarının ardından yüz yüze eğitimlerini sürdürecekleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aybastı Fen Lisesiyle birlikte okul binasını ortak kullanan Aybastı Atatürk Ortaokulu, Ortaköy Ortaokulu ve Aybastı İmam Hatip Ortaokulu'nda karantina uygulamasına alınan hiçbir şube bulunmamakta ve bu üç okul eğitim öğretim faaliyetlerine yüz yüze devam etmektedir. Dolayısıyla dört farklı eğitim kurumunun yer aldığı okul binasında yüz yüze eğitime tamamen ara verilmemiştir.