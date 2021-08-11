Ordu plajlarında 83 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
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Ordu plajlarında 83 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu plajlarında 83 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), 2021 yaz sezonunda görevini büyük özveriyle sürdürmeye devam ederken sezon açılışından bu yana 83 kişinin hayata tutunmasını sağladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), 2021 yaz sezonunda görevini büyük özveriyle sürdürmeye devam ederken sezon açılışından bu yana 83 kişinin hayata tutunmasını sağladı. OSKEM ekiplerinin sorumluluk alanında bulunan plajlarda ölümle sonuçlanan vaka yaşanmadı.

OSKEM, Altınordu, Perşembe, Gülyalı, Fatsa ve Ünye ilçelerinde bulunan plajlarda alınan tedbirlerle, vatandaşların sorunsuz bir deniz sezonu geçirmeleri için 13 Haziran'dan bu yana görev yapıyor. OSKEM, 1'i Engelliler Plajı olmak üzere belirlenen plajlarda 68 personel, 5 adet jet ski ve 1 adet zodyak bot ile su kazalarını engelleme hizmeti veriyor.

Perşembe-Çaka plajı kırmızı nokta

OSKEM ekipleri görev bölgelerinde büyük fedakarlıkla hizmetlerini sürdürürken, sezonun açılışından bu yana geçen iki aylık sürede sorumluluk bölgelerinde yaşanan 83 boğulma olayına müdahale ederek vatandaşların hayata tutunmalarını sağladı. 5 ilçede 68 personel ile görev yapan ekipler en çok müdahaleyi 37 boğulma vakası ile Perşembe ilçesinde bulunan Çaka bölgesinde gerçekleştirdi.

Cankurtaranlı plajlar daha güvenli

OSKEM ekipleri, 13 Eylül tarihine kadar haftanın her günü saat 10.30 ile 19.00 saatleri aralığında Altınordu ilçesinde Akyazı Plajı (Kültür Sanat Merkezi Karşısı), Akyazı Halk Plajı (Üniversite Uygulama Oteli Karşısı), Mavi Bayraklı Cumhuriyet Mahallesi Plajı, Mavi Bayraklı Kumbaşı Plajı; Perşembe ilçesinde Efirli Engelsizler Plajı ve Çaka Plajı; Fatsa ilçesinde Dolunay Çamlık Plajı, Demas Halk Plajı; Ünye ilçesinde Kırkevler Plajı, Çınarsuyu Halk Plajı, Nuriye Mahallesi Halk Plajı, Fevzi Çakmak Halk Plajı, Eski Kızılcakese Halk Plajı ile Gülyalı Tepealtı Halk Plajı'nda vatandaşların can güvenliğini sağlayarak deniz aktivitelerini sorunsuz bir şekilde yapmalarına imkan sunuyor. - ORDU

Ordu plajlarında 83 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Ordu plajlarında 83 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Ordu plajlarında 83 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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