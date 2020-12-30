Ordu'nun neyi meşhur? Ordu'nun meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Ordu'nun nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Ordu'nun nesi meşhur, neyi meşhur? Ordu'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Ordu'nun en meşhur içecekleri nelerdir? Ordu'nun en meşhur yemekleri, Ordu'nun en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Ordu'nun neyi meşhurdur, Ordu'nun nesi meşhur? Ordu'nun en meşhur yiyecekleri nelerdir?

ORDU'NUN NEYİ MEŞHUR?

Ordu ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Isırgan Çorbası

Hamsi Köftesi

Galdirik Kavurması

Sakarca Kayganası

Mısır Yarmalı Eş Sarması

Fırın Fasulyesi

Hamsi Buğulama

Lobye

Ordu Yağlısı

Pancar Döşemesi

Taze Bezelye Kayganası

Fasulye Diblesi

Cevizli Helva

Ordu'nun en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.