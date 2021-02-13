Ordu'nun menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştu
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Ordu'nun menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştu

13.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:44
Ordu'nun menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştu

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü.

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü.

Aybastı'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece de etkisini sürdürdü.

İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan menderesleriyle ünlü bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Kış mevsiminde misafirlerini manzarasıyla cezbeden yayladaki menderesler, karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İldeki diğer yaylalarda da kar güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Eren

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