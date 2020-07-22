Ordu'nun işlek caddesi estetik görünüme kavuştu
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Ordu'nun işlek caddesi estetik görünüme kavuştu

Ordu'nun en işlek caddelerinden Sırrıpaşa Caddesi, dış cephe iyileştirme çalışmalarının ardından renkli, modern ve estetik görünüme büründü.

Ordu'nun işlek caddesi estetik görünüme kavuştu
22.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:56

Ordu'nun en işlek caddelerinden Sırrıpaşa Caddesi, dış cephe iyileştirme çalışmalarının ardından renkli, modern ve estetik görünüme büründü.

Büyükşehir Belediyesince Altınordu ilçesindeki caddede, vatandaşların konforunu yükseltecek bir çalışma yürütüldü.

Dış cephe çalışmaları tamamlanan Sırrıpaşa Caddesi'nde, zemin taş döşeme ve ağaçlandırma çalışmalarında da sona gelindi. Çalışmaların Kurban Bayramı'na kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Caddede devam eden çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 19 Eylül Ortaokulu ile Tahıl Pazarı arasındaki 5 bin 500 metrekare alanda uygulanan projede 98 binanın dış cephesi iyileştirilirken, zeminin de doğal taşla kaplandığını söyledi.

"Fidangör" olarak bilinen Sırrıpaşa Caddesi'nin, şehrin en önemli caddelerinden biri olduğunu aktaran Güler, "Çalışmalar çerçevesinde binalar farklı renklerde boyanarak, tabela ve reklam uygulamaları yönetmeliğe uygun hale getirildi. Klima dış üniteleri gizlenerek, yağmur iniş boruları değiştirildi ve antenler merkezi sistemde toplanarak estetik bir görünüm elde edildi." dedi.

Güler, caddede devam eden ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ağaçların hepsi çok özel. Alev ağacı olarak biliniyor. Özellikle mevsim geçişlerinde kırmızı oluyor. Bunun dışında yeşil ve beyaz çiçekleriyle de caddeye bambaşka bir güzellik katacak. Bu çalışmanın ilimizin marka bir şehir, Sırrıpaşa'nın da çok özel bir cadde olmasında önemli bir payı olacak. Burada yaptığımız çalışmayla birlikte 'Düşünen, üreten ve yarışan Ordu'ya aynı zamanda açık bir AVM kazandırmış olduk."

Sırrıpaşa Caddesi'nde cephe ve zemin iyileştirmelerinin yanı sıra altyapıda da önemli çalışmalar yapıldığını belirten Güler, "Sadece dış görünüş olarak değil, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik hatlarıyla birlikte bütün altyapı değişti. Hepsi çürümüş, berbat bir haldeydi. Şehircilik anlamında sağlam, sağlıklı, çevreyle uyumlu bir yapı elde ettik. İlimize de çok güzel bir cadde kazandık. Ordu'nun, sadece Türkiye'de değil, dünyada da güzel şehirler arasındaki sıralamasını en üst seviyeye çekmek için güzel bir çalışma oldu." diye konuştu.

Güler, Altınordu ilçesinin önemli noktalarındaki bina cephelerini de kentin ruhunu yansıtacak resimlerle süslediklerini anlatarak, "Mural tekniğiyle özel resimler yapıldı. Bu da önemli bir yankı yaptı. Yazarlar ve şehir plancıları ile uluslar ve uluslararası alanda kendinden bahsettiren bir çalışma oldu. Sadece o resimler değil, resimler altında fotoğraf çektirenler de önemli kazanımlara sahip oldular. Dolayısıyla Ordu'muz her bakımdan adından söz ettiren bir il oldu." ifadesini kulandı.

Kaynak: AA

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